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"Tut unbeschreiblich weh": WM-Aus für Lennart Karl ist Gewissheit

Der Deutsche zog sich im Training einen Muskelbündelriss zu - ein Leipzig-Kicker wurde nachnominiert.

"Tut unbeschreiblich weh": WM-Aus für Lennart Karl ist Gewissheit Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Bittere Nachrichten für das Deutsche Nationalteam: Bayern Münchens Jungstar Lennart Karl fällt für die Weltmeisterschaft aus.

Der 18-Jährige hat sich beim Abschlusstraining der DFB-Elf vor dem letzten Testspiel am Samstag in Chicago gegen die USA (20:30 Uhr im LIVE-Ticker) einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zugezogen, wie der DFB mitteilt.

Trainer Julian Nagelsmann nominiert für Offensivspieler Karl den Leipziger Assan Ouédraogo nach.

Karl: "Es tut einfach unbeschreiblich weh"

"Es tut mir wahnsinnig leid für Lenny", sagt Nagelsmann: "Er hat mit seiner Unbekümmertheit, seinem Spielwitz, seinem Tempo und als Typ super in die Mannschaft gepasst. Es ist für ihn und uns alle ein großer Schock, dass er die WM verpasst."

Karl selbst meldet sich nach seinem WM-Aus via Instagram zu Wort: "Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber es tut einfach unbeschreiblich weh, das größte Turnier verpassen zu müssen. Leider kommen Verletzungen oft zum unglücklichsten Zeitpunkt."

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