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Auf ÖFB-Kicker wartete im Hotel eine Überraschung

Der Verband hat sich für die Ankunft seiner Spieler in Kalifornien etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Auf ÖFB-Kicker wartete im Hotel eine Überraschung Foto: © GEPA
Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
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Als die ÖFB-Kicker in ihrem WM-Basecamp, dem Ritz-Carlton Bacara, ankamen, wartete auf sie eine Überraschung.

Jeder Spieler fand in seinem Zimmer ein ganz besonderes Trikot vor.

Der ÖFB hatte Dressen besorgt. Es waren aber nicht irgendwelche Trikots, sondern immer jenes vom ersten Verein des Kickers. David Alaba hatte also z.B. ein Shirt des SV Aspern auf seinem Bett liegen.

"Spieler emotional abholen"

Bernhard Neuhold, Wirtschafts-Geschäftsführer des ÖFB, sagt: "Wir haben uns im Vorfeld im Projektmanagement Gedanken gemacht, wie wir Themen individualisieren können. Es wurde versucht, die Spieler emotional abzuholen."

Die Aktion fand im Rahmen des aktuellen Nationalteam-Slogans "9 million faces, 9 million traces" statt.

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