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WM-Aus droht! DFB-Talent im Training verletzt

Der Youngster des deutschen Nationalteams hat sich im Abschlusstraining vor dem letzten Testspiel verletzt.

WM-Aus droht! DFB-Talent im Training verletzt Foto: © IMAGO / Uwe Kraft
Textquelle: © LAOLA1
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Lennart Karl droht für die WM auszufallen.

Der DFB-Youngster hat sich am Freitag beim Abschlusstraining vor der Generalprobe gegen WM-Gastgeber USA wohl schwerer verletzt: "Sah jetzt ehrlich gesagt nicht so gut aus", sagt Teamchef Julian Nagelsmann.

Der FC-Bayern-Akteur sei demnach am Weg ins Krankenhaus, "da wird ein Bild gemacht. Er muss jetzt selber erstmal die Situation verarbeiten, wir auch. Dafür brauchen wir eine Diagnose. Dann schauen wir, ob wir es mit ihm im Turnier machen können oder einen Spieler nachnominieren."

Deutschland bestreitet am Samstag in Chicago das letzte Testspiel vor Beginn der WM-Endrunde gegen die USA. Wie Österreich im Falle von Christoph Baumgartner (alle Infos >>>) hat auch der DFB die Chance, bis einen Tag vor Turnierbeginn einen Ersatz nachzunominieren.

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