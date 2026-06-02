"Schwerster Tag meiner Karriere" - Baumgartner über sein WM-Aus

Was für ein bitterer Tag für das ÖFB-Nationalteam und insbesondere Christoph Baumgartner.

Wie seit Dienstagfrüh klar ist, wird der Schlüsselspieler bei der WM aufgrund einer Verletzung der Muskulatur im rechten Oberschenkel fehlen. Alle Infos >>>

Via "Instagram" gibt der 26-Jährige nun selbst ein erstes Statement zur verpassten Weltmeisterschaft 2026 ab.

"Ich kann es bis jetzt nicht glauben"

"Leider ist für mich gestern der große Traum, eine WM zu spielen, geplatzt. Ich kann es bis jetzt nicht glauben", so "Baumi".

Kann man Baumgartner ersetzen? >>>

"Das ist für mich auf jeden Fall der schwerste Tag meiner Karriere, und es wird sicher etwas dauern, bis ich diese Niederlage verarbeitet habe", schreibt der 58-fache Teamspieler weiter.

"Ich werde euer größter Fan sein"

Baumgartner will sich aber keineswegs aufgeben. "Wenn die erste Enttäuschung verflogen ist, werde ich alles tun, um so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen – und zwar stärker als jemals zuvor!"

Für die anstehende WM richtet er an "meine Jungs von der Nationalmannschaft: Ich wünsche euch von Herzen alles Gute. Genießt es und zeigt, was für eine besondere Mannschaft wir sind".

Das ÖFB-Team werde er so gut es geht unterstützen, auch wenn er nicht am Platz helfen kann. "Ich werde euer größter Fan sein."

Das komplette Statement von Baumgartner: