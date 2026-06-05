ÖFB vor 3.000 Fans: Ein mutiger Sänger und spannende Fans

Dass die Uni-Teams auf den Spitznamen "Gauchos" hören, hat angesichts der bevorstehenden Aufgabe in der Gruppenphase seinen Charme.
Ein Videoanalyst muss singen
Charme hatte auch die Darbietung von Michael Brownlow. Der neue Videoanalyst der Nationalmannschaft durfte sein Einstandslied zum Gaudium der Mannschaft mit Mikro am Feld singen.
Die Band begleitete ihn zu "I am from Austria", die anwesenden US-Amerikaner klatschten höflich Beifall. Eine Mutprobe der besonderen Art – das Singen, nicht das Zuhören.
Öffentliche Trainings des Nationalteams in Österreich sind in der Regel mit vielen, kreischenden Kindern verbunden. Es folgt ein Selfie-Overload und Autogrammeschreiben bis zur Sehnenscheidenentzündung.
Ein diverses Publikum
Diesmal war das Publikum wesentlich diverser. Vor allem das Interesse am Fußball betreffend. Trikots von Brasilien, Mexiko, Arsenal, Manchester United, Bayern München, Real Madrid, Tottenham und Borussia Dortmund wiesen zumindest darauf hin, dass einige Anwesende mit Soccer grundsätzlich etwas anfangen können.
Auf den österreichischen Lieblingsspieler angesprochen, war der Wissensstand bei den meisten dann schon eher dürftig.
Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH, grinst auf diesen Fakt angesprochen: "Das wird sich nach dem Turnier ändern."
Ein Dank an die Community
Er erklärt: "Wir haben das öffentliche Training bewusst gleich am ersten Tag gemacht, weil wir der Community Danke sagen wollen. Wir haben hier in den letzten Wochen und Monaten viel Unterstützung erfahren. Wir sind total herzlich aufgenommen worden."
Für jeden Fan gab es ein Turnsackerl inklusive eines Fotos des gesamten Kaders.
Die Oma aus Wels
Einige werden sich darüber besonders gefreut haben. Etwa jene Mutter und ihr Sohn, die beide im ÖFB-Trikot erschienen waren. "Meine Mama wurde in Wels geboren. Wir haben noch viel Verwandtschaft dort. Ich kann es kaum erwarten, ihnen die Fotos zu schicken", sagt die Mutter.
Ihr Sohn nennt David Alaba als Lieblingsspieler und weist darauf hin, dass in seinem Panini-Album nur noch ein Österreicher fehlt – "the goalkeeper".
Leo wiederum hat sein ÖFB-Trikot in Leipzig bei der EURO 2024 gekauft, beim Spiel zwischen Österreich und der Türkei.
Das beste Spiel des Turniers
Er hat die Partie wesentlich positiver in Erinnerung als jeder Österreicher: "Es war das beste Spiel des Turniers!" Auch er mag Alaba am liebsten.
Der trainiert an diesem Nachmittag, ebenso wie Patrick Wimmer und Xaver Schlager, aber nur individuell.
Zum Autogrammeschreiben und Selfies schießen ist er dann aber mittendrin. Und die "Gaucho Pep Band" packt langsam ihre Instrumente zusammen.