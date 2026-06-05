ÖFB vor 3.000 Fans: Ein mutiger Sänger und spannende Fans

Auf den österreichischen Lieblingsspieler angesprochen, war der Wissensstand bei den meisten dann schon eher dürftig.

Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH, grinst auf diesen Fakt angesprochen: "Das wird sich nach dem Turnier ändern."

Ein Dank an die Community

Er erklärt: "Wir haben das öffentliche Training bewusst gleich am ersten Tag gemacht, weil wir der Community Danke sagen wollen. Wir haben hier in den letzten Wochen und Monaten viel Unterstützung erfahren. Wir sind total herzlich aufgenommen worden."

Für jeden Fan gab es ein Turnsackerl inklusive eines Fotos des gesamten Kaders.

Die Oma aus Wels

Einige werden sich darüber besonders gefreut haben. Etwa jene Mutter und ihr Sohn, die beide im ÖFB-Trikot erschienen waren. "Meine Mama wurde in Wels geboren. Wir haben noch viel Verwandtschaft dort. Ich kann es kaum erwarten, ihnen die Fotos zu schicken", sagt die Mutter.

Ihr Sohn nennt David Alaba als Lieblingsspieler und weist darauf hin, dass in seinem Panini-Album nur noch ein Österreicher fehlt – "the goalkeeper".