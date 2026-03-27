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Argentiniens Teamchef weicht Frage nach Messis WM-Teilnahme aus

Laut dem argentinischen Nationalteam-Trainer Lionel Scaloni sei das "mehr eine Frage für ihn."

Argentiniens Teamchef weicht Frage nach Messis WM-Teilnahme aus Foto: © GETTY
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Argentiniens Teamchef Lionel Scaloni ist der Frage, ob Lionel Messi bei der Fußball-WM für die Nationalmannschaft zur Verfügung stehen wird, ausgewichen.

"Das ist mehr eine Frage für ihn", sagte Scaloni vor dem Testspiel gegen Mauretanien in der Nacht auf Samstag. Messi habe das Recht, darüber zu entscheiden. "Wir wissen, dass, wie auch immer er sich entscheidet, es das Beste für die Mannschaft und für ihn sein wird", so Scaloni.

Messi gegen Mauretanien und Sambia dabei

Der 38-jährige Messi führte Argentinien 2022 zum WM-Titel. Dem Angreifer von Inter Miami machten in den vergangenen Monaten immer wieder kleine Blessuren zu schaffen.

Messi zu WM-Teilnahme: "Hoffentlich kann ich dabei sein" >>>

In den anstehenden Testspielen gegen Mauretanien und vier Tage später erneut in Buenos Aires gegen Sambia soll der Superstar der "Albiceleste" aber zu sehen sein. "Messi wird beide Spiele bestreiten, aber wir werden sehen, ob er auch von Beginn an spielen wird", meinte Scaloni.

Bei der WM in Nordamerika trifft der Titelverteidiger in der Gruppe auf Österreich, Jordanien und Algerien. Auf das ÖFB-Team trifft Argentinien am 22. Juni in Dallas.

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