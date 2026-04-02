Ärger über WM-Tickets - Technische Probleme und hohe Preise

Die aktuelle Ticket-Verkaufsphase für die Fußball-WM hat bei Fans für Unmut gesorgt.

Zum Start am Mittwoch mussten Anhänger teils mehrere Stunden warten, um auf das Online-Portal des Weltverbands FIFA zu gelangen. Der Weltverband ordnete die Probleme nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur als Anlaufschwierigkeiten ein, die schnell gelöst werden konnten. Alle Tickets, die am Mittwoch auf den Markt gekommen waren, wurden demnach verkauft.

Teuersten Tickets kosten mehr als 10.000 Dollar

Für Ärger sorgen auch weiterhin die Kartenpreise. Der Nachrichtenagentur AP zufolge stiegen sie für einzelne Kategorien im Vergleich zum Verkauf nach der Auslosung im Dezember teils deutlich.

Für das Finale am 19. Juli in East Rutherford kosteten Tickets der teuersten Kategorie nun 10.990 Dollar (9.470 Euro). Zuvor war der Preis bei 8.680 Dollar (7.480 Euro) gelegen. Auch Eintrittskarten der Kategorien 2 und 3 seien teurer geworden.

Die FIFA setzt bei der WM auf ein dynamisches Preismodell. Ticketpreise können sich mehrfach ändern. Zudem ist unklar, wie viele Eintrittskarten überhaupt noch im Verkauf sind. Immer wieder werden weitere Tickets angeboten.

Karten für Eröffnungsspiel um gut 2.500 Euro

Karten für das Eröffnungsspiel von Mexiko gegen Südafrika am 11. Juli in Mexiko-Stadt kosteten nun 2.985 Dollar (ca. 2.570 Euro), waren aber schnell nicht mehr verfügbar. Für andere Spiele mussten Fans weniger zahlen.

So gab es Tickets für das Sechzehntelfinale im San Francisco Bay Area Stadion am 1. Juli für 275 Dollar (237 Euro). Ein Platz bei der Partie Kap Verde gegen Saudi-Arabien in Houston am 27. Juni (MESZ) war für 380 Dollar (327,45 Euro) zu haben.

Die Ticketpreise sind schon lange Anlass für Kritik und Diskussionen. Wegen der hohen Preise legten die europäische Verbraucherorganisation Euroconsumers und Football Supporters Europe zuletzt Beschwerde gegen die FIFA bei der Europäischen Kommission ein. Die FIFA missbrauche ihre Monopolstellung, um Fans überhöhte Preise und unfaire Bedingungen aufzuzwingen, hieß es.