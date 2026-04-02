Teamchef von Salzburg-Kicker winkt Posten bei WM-Teilnehmer
Mali könnte seinen Nationaltrainer an einen WM-Teilnehmer verlieren. Dieser handelte zuletzt nach Pleiten gegen Österreich und Deutschland.
Ghana trennte sich nach Pleiten gegen Österreich (1:5) und Deutschland (1:2) noch vor der WM von seinem Teamchef.
Jetzt könnte man, wie der Journalist Romain Molina berichtet, einen Teamchef von einem Nicht-WM-Teilnehmer an Land ziehen.
Demnach gebe es mehrere Trainer in der Auswahl, dazu zähle Mali-Coach Tom Saintfiet. Der 53-jährige Belgier habe einen auslaufenden Vertrag.
Salzburg-Kicker mit Debüt
Im vergangenen Lehrgang ermöglichte er Salzburg-Kicker Soumalia Diabate sein Länderspieldebüt gegen Russland (0:0). Mit Gaoussou Diakate spielt ein weiterer Salzburg-Profi (aktuell verliehen an Lausanne) in Malis Nationalteam.
In der WM-Qualifikation scheiterte Mali in seiner Gruppe ausgerechnet an Ghana. Man wurde hinter den "Black Stars" und Madagaskar nur Dritter. Beim Afrika Cup war im Viertelfinale gegen Senegal Schluss.