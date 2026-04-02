Neymars WM-Traum wohl so gut wie geplatzt

Neymar Jr träumt von einer WM-Teilnahme 2026. Carlo Ancelotti verzichtete zuletzt auf den Santos-Kicker, dieser reagierte sehr enttäuscht darüber >>>

Mittlerweile soll der Traum von Neymar Jr so gut wie geplatzt sein. Aus den Beobachtungen von "ESPN Brasil" geht hervor, dass Ancelotti wohl kaum Veränderungen im Kader plane. Es wäre keineswegs überraschend, bliebe Neymar dieses Mal zu Hause.

Der 34-Jährige lief bereits 128 Mal für Brasilien auf, ist mit 79 Treffern noch vor Pele Rekordtorjäger Brasiliens. Nach 2014, 2018 und 2022 wäre 2026 für den Superstar die vierte WM.