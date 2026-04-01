Diese großen Fußball-Nationen verpassten schon eine WM

Der Albtraum für Italien bei WM-Qualifikationen findet kein Ende. Auch bei der Fußball-WM 2026 sind die "Azzurri" zum Zusehen verdammt.

"Verdammtes Elend" - Italien nach erneutem WM-Debakel am Boden >>>

Neben Italien blamierten sich aber auch schon einige andere große Fußballnationen in der Historie der WM-Qualifikationen.

Grund genug, um einen Blick darauf zu werfen!

Argentinien

Verpasste WM-Qualifikationen: 1970