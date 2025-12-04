NEWS

Messi zu WM-Teilnahme: "Hoffentlich kann ich dabei sein"

Für den achtfachen Weltfußballer wäre es seine sechste WM-Teilnahme.

Messi zu WM-Teilnahme: "Hoffentlich kann ich dabei sein" Foto: © getty
Textquelle: © APA
Kommentare

Lionel Messi hat in einem am Donnerstag ausgestrahlten Interview mit "ESPN" klar erkennen lassen, dass er eine Teilnahme an der WM 2026 anstrebt.

"Ich hoffe, dass ich dabei sein kann. Ich habe schon davor gesagt, dass ich es lieben würde, dabei zu sein", erklärte der 38-jährige argentinische Weltmeister von 2022.

Für den achtfachen Weltfußballer Messi, der aktuell bei Inter Miami engagiert ist, wäre es bereits die sechste Endrunden-Teilnahme.

Zu einer definitiven Zusage ließ sich Messi bisher nicht bewegen. Er müsse sehen, wie gut sein körperlicher Zustand vor dem Turnier sei, hatte der Offensivspieler bereits mehrmals betont.

Mit ÖFB! Diese Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 fix

Österreich
USA (Gastgeber)

Slideshow starten

43 Bilder

Mehr zum Thema

L1-Supercomputer: Die wahrscheinlichsten WM-Gegner für den ÖFB

L1-Supercomputer: Die wahrscheinlichsten WM-Gegner für den ÖFB

ÖFB-Team
25
Vor WM-Auslosung: Rangnick über "Wunschlos" und EM-Erinnerungen

Vor WM-Auslosung: Rangnick über "Wunschlos" und EM-Erinnerungen

ÖFB-Team
19
Tickets, Visum, TV: Was Fans zur WM 2026 wissen müssen

Tickets, Visum, TV: Was Fans zur WM 2026 wissen müssen

FIFA WM
9
Razzia bei WM-Spielen? Trumps Beauftragter schließt das nicht aus

Razzia bei WM-Spielen? Trumps Beauftragter schließt das nicht aus

FIFA WM
1
Nach Platzverweis: So lange muss Aiwu zuschauen

Nach Platzverweis: So lange muss Aiwu zuschauen

Bundesliga
1
"Gesamten Markt sondieren": Rapid hat bei Trainersuche keine Eile

"Gesamten Markt sondieren": Rapid hat bei Trainersuche keine Eile

Bundesliga
31
Starke Botschaft: Sturm-Fans zeigen nach Femizid in Graz Haltung

Starke Botschaft: Sturm-Fans zeigen nach Femizid in Graz Haltung

Bundesliga
10
Kommentare

Kommentare

Fußball Lionel Messi Inter Miami FIFA WM 2026