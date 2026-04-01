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Ried-Torjäger und Sambia gehen bei Messis wohl letztem Tanz unter

Für Lionel Messi war das Länderspiel gegen Sambia vermutlich der letzte Auftritt auf argentinischem Boden. Ein Ried-Torjäger feierte sein Nationalteamcomeback.

Ried-Torjäger und Sambia gehen bei Messis wohl letztem Tanz unter Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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ÖFB-Gegner Argentinien meldet sich nach einem zuletzt nur schwachen 2:1-Sieg gegen Mauretanien eindrucksvoll zurück.

Der WM-Titelverteidiger feiert in Buenos Aires einen fulminanten 5:0-Erfolg über Sambia. Die Treffer erzielen Julian Alvarez (4.), Lionel Messi (43.), Nicolas Otamendi (50./Elf.), Dominic Chanda (68./ET) und Valentin Barco (90.+4).

Der Auftritt in der argentinischen Bundeshauptstadt könnte vermutlich der letzte von Superstar Lionel Messi auf heimischen Boden sein. Der 38-Jährige zieht wohl nach der WM einen Schlussstrich hinter seiner Nationalteamkarriere. In den Staaten warten in der Gruppe Jordanien, Algerien und Österreich.

Portugal und Brasilien siegen

Sambia hingegen hat kein Ticket für das Großturnier, im Trikot des Landes feiert Ried-Torjäger Kingstone Mutandwa in diesem Lehrgang sein Comeback, er spielt bis zur 60. Minute.

In einem weiteren Testspiel schlägt Portugal WM-Gastgeber USA mit 2:0. Brasilien jubelt über einen 3:1-Erfolg gegen Kroatien, Kanada und Tunesien trennen sich torlos. Mexiko und Belgien beenden ihren Lehrgang mit einem 1:1 im direkten Aufeinandertreffen.

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