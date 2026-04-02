Kein Messi gegen ÖFB-Team? Argentinien-Coach: "Hängt von ihm ab"

Mit einem 5:0-Triumph über Sambia und Ried-Torjäger Kingstone Mutandwa schloss Argentinien die vergangene Länderspielpause ab (Spielbericht >>>).

Für Lionel Messi war es ein besonderes Spiel. Wie seine Tränen nach dem Spiel verrieten, könnte es sein letztes auf argentinischem Boden gewesen sein.

Bereits in der Vergangenheit deutete Messi einen zeitnahen Abschied vom Nationaltrikot an, sogar ein Verzicht auf die WM war Thema. Messi kündigte an, nur antreten zu wollen, wenn er dem Team weiterhelfen könne.

Argentinien-Coach will Messi überreden

Eine endgültige Entscheidung dazu, hat er noch nicht öffentlich kundgetan. Argentinien-Coach Lionel Scaloni wurde auf das Thema angesprochen.

"Ihr wisst meine Meinung, ich versuche alles, dass er dabei ist", macht er klar. Der Coach weiß aber: "Das entscheide nicht ich. Es hängt von ihm ab, wie er mental und physisch drauf ist."

Scaloni optimistisch

Vorsichtig optimistisch gibt sich der Weltmeistertrainer aber dennoch: "Wenn er kommen möchte, wäre das wieder eine Ehre. Wir haben das Gefühl, dass er immer dabei sein und antreten will; hoffen wir, dass es so kommt und wir das genießen können."

ÖFB-Fans, welche für das Argentinien-Spiel extra in die Staaten reisen, können sich also aller Voraussicht nach freuen. Es wäre schon eine große Überraschung, würde Messi auf das letzte Highlight seiner Karriere verzichten.