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Dieser TV-Sender überträgt Österreich gegen Ghana

Zum Auftakt des Heimspiel-Doppels geht es für das ÖFB-Team am Freitag gegen Ghana. Hier siehst du das Spiel live:

Dieser TV-Sender überträgt Österreich gegen Ghana Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die Vorbereitungen für die WM-Endrunde im Juni 2026 sind in vollem Gange!

Das österreichische Nationalteam trifft dazu am Freitag im Ernst Happel Stadion auf Ghana (ab 18 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Für das ÖFB-Team ist es gleichzeitig auch der Startschuss ins Länderspieljahr 2026. Am Dienstag geht es im zweiten Test gegen Südkorea.

Wer nicht vor Ort im Happel sein wird, kann das Spiel auch gemütlich von der Couch verfolgen. ORF eins überträgt das Länderspiel ab 17:15 Uhr live im Free-TV. Zudem kann die Partie auch über ORF on im Stream geschaut werden.

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