Trotz Sieg-Doppel: ÖFB-Team in FIFA-Weltrangliste unverändert

Österreichs Nationalteam liegt in der offiziellen FIFA-Weltrangliste nach den ersten beiden Testspielen des WM-Jahres gegen Ghana (5:1) und Südkorea (1:0) weiter auf Position 24.

5 erfreuliche Erkenntnisse nach dem Start ins WM-Jahr >>>

Dienstag-Gegner Südkorea fiel unmittelbar hinter die Auswahl von Ralf Rangnick auf Rang 25 zurück. Neuer Spitzenreiter ist Frankreich vor Spanien und Weltmeister sowie ÖFB-WM-Gegner Argentinien.

Die weiteren Gruppengegner Algerien und Jordanien sind auf den Positionen 28 bzw. 63 zu finden.

Die nächste offizielle Weltrangliste erscheint erst am 10. Juni unmittelbar vor dem Start der WM in den USA, Kanada und Mexiko. Die FIFA führt seit März aber auch ein mit jedem Länderspiel aktualisiertes provisorisches Ranking auf ihrer Website.