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ÖFB-Team: Arnautovic plagen Knie-Probleme

Einige zuletzt angeschlagene Spieler kehren ins Training zurück. Einer fehlt erneut.

ÖFB-Team: Arnautovic plagen Knie-Probleme Foto: © GEPA
Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
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Das ÖFB-Team trainierte am Montag in Santa Barbara fast in Vollbesetzung.

David Alaba und Patrick Wimmer, die zuletzt angeschlagen passen mussten, nahmen erstmals wieder am Mannschaftstraining teil.

Auch Marcel Sabitzer und Florian Grillitsch, die am Sonntag aus Gründen der Belastungssteuerung ausließen, waren wieder mit von der Partie.

Arnautovic fehlt erneut

Der einzige Abwesende war Marko Arnautovic.

Der Stürmer fehlte auch schon am Sonntag. Ihn plagen leichte Knie-Probleme.

Am Mittwoch wird das ÖFB-Team ein internes Testspiel bestreiten, am Donnerstag haben die Spieler einen freien Tag.

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