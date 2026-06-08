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Olise zu Real? So reagiert der Bayern-Präsident

Der französische Superstar gilt als absoluter Wunschspieler von Real-Präsident Florentino Perez.

Olise zu Real? So reagiert der Bayern-Präsident Foto: © IMAGO / ABACAPRESS
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Nicht nur seit seiner Fabelsaison 2025/26 mit 22 Toren und 26 Vorlagen für den FC Bayern München hat sich Michael Olise ins Rampenlicht gespielt!

Der Flügelspieler des deutschen Rekordmeisters brauchte nach seinem Wechsel im Sommer 2024 für 53 Millionen Euro vom damaligen Glasner-Klub Crystal Palace keine Anlaufzeit.

Mittlerweile ist Olise mit 150 Millionen Euro der wertvollste Spieler der Deutschen Bundesliga. Sein Vertrag in München ist noch bis Sommer 2029 gültig, trotzdem schaut auch die internationale Konkurrenz mit großen Augen in Richtung Bayern.

Real bereitet Angebot vor

So gilt der französische WM-Fahrer als absoluter Wunschspieler vom jüngst wiedergewählten Real-Präsidenten Florentino Perez und dem zukünftigen Trainer Jose Mourinho. Alle Infos >>>

Die "Königlichen" sollen ein Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro für den 24-Jährigen vorbereiten, heißt es. In München gerät man dadurch aber nicht in Panik.

Olise ist "unverkäuflich"

Die "Mittelbayrische Zeitung" berichtete, dass Bayern-Präsident Herbert Hainer bei einem Fan-Treffen eine klare Botschaft in Richtung Madrid geschickt haben soll. Olise sei "selbstverständlich unverkäuflich".

Laut der "Bild" erklärter Hainer zudem: "Michael Olise ist ein Spieler des FC Bayern München, der noch einen langen Vertrag hat – und wir sind kein Verkäuferverein. Sollte uns Florentino Pérez ein Angebot schicken wollen – was bisher ja nicht der Fall ist – kann er sich das sparen."

Ähnliche Worte gab vor wenigen Wochen auch schon Ehrenpräsident Uli Hoeneß von sich. >>>

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