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Romano Schmid wird in der Serie A gehandelt

Den Österreicher könnte es nach Rom ziehen. Der Pokalfinalist spielt allerdings nicht international.

Romano Schmid wird in der Serie A gehandelt Foto: © GEPA
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Romano Schmid (26) hat bei Werder Bremen laut "transfermarkt" nur mehr einen Vertrag für die kommende Spielzeit.

Laut "90min.de" ist sowohl eine Verlängerung als auch ein Abgang möglich. Dem Portal zufolge waren im Winter Leeds United und Lazio Rom interessiert.

Bei der WM könnte sich Schmid ins Rampenlicht spielen. Laut "TuttoMercatoWeb" ist der ÖFB-Nationalspieler nach wie vor im Visier von Lazio Rom.

Erspielt sich Schmid einen Topklub-Transfer?

Gennaro Gattuso gilt dort als heißer Kandidat auf den Trainerstuhl, könnte den Werder-Kicker dann an Land ziehen.

Schmids Marktwert beläuft sich auf 15 Millionen Euro, der 26-Jährige wird bei der WM wohl genauer beobachtet. Mit einem starken Turnier winkt wohl der nächste Karriereschritt.

Internationaler Fußball würde in Rom aber nicht warten. Der Klub verpasste mit Platz neun einen Europacup-Platz, vergeigte auch die Chance darauf im Pokalfinale (0:2 gegen Inter).

Neben Schmid wird auch David Alaba mit einem Italien-Deal in Verbindung gebracht >>>

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