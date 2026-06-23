Die verrücktesten Schiedsrichter-Fehlentscheidungen aller Zeiten

Das ÖFB-Nationalteam musste am Montag bei der Fußball-WM auf bittere Art und Weise erleben, wie Schiedsrichter-Fehlentscheidungen ein Fußballspiel beeinflussen können.

Dass sich der VAR nicht einschaltete, nachdem Xaver Schlager im Vorfeld des 1:0-Führungstreffers von Argentinien gefoult wurde, kann zweifelsohne als Fehlentscheidung gewertet werden.

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Für Österreich war es der Anfang einer 0:2-Niederlage in der WM-Gruppenphase - andere Fehlentscheidungen fielen zum Teil in noch wichtigeren Fußballspielen.

Wir blicken zurück auf die kuriosesten, legendärsten und skandalträchtigsten Schiedsrichter-Fehlentscheidungen im Fußball:

Thomas Helmers Phantomtor

Bayern München - 1. FC Nürnberg (23.04.1994, Deutsche Bundesliga, 32. Spieltag), 2:1 (1:0) - annulliert