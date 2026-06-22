Noussair Mazraoui denkt offen über ein Karriereende nach der laufenden Fußball-WM 2026 nach.

Das enthüllte der Abwehrstar (28) im Anschluss an das zweite WM-Gruppenspiel gegen Schottland. Der Grund dafür ist ein unüblicher.

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Imam statt Fußball-Star?

"Ich könnte nach der Weltmeisterschaft meine Karriere beenden. Das Leben ist kurz. Ich möchte den Koran auswendig lernen und eines Tages Imam einer Moschee werden"

Dass Mazraoui streng gläubiger Muslim ist, ist schon länger bekannt. Auch den Fastenmonat Ramadan praktiziert der Routinier trotz Profifußball.

Der technisch versierte Außenverteidiger steht seit Sommer 2024 bei Manchester United unter Vertrag. Zuvor spielte das in den Niederlanden geborene Ajax-Eigengewächs zwei Saisonen beim FC Bayern München.

In Manchester hat der 47-fache Nationalspieler eigentlich noch bis 2028 Vertrag.