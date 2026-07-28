Antrag abgelehnt: SK Bischofshofen weiter ohne Heimat

Noch am Samstag durfte der SK Bischofshofen jubeln – mit einem Erfolg nach Elfmeterschießen gegen Union Dietach zog der Klub in die zweite Runde des UNIQA ÖFB-Cups ein (zum Spielbericht>>>).

Nur wenige Tage später folgte jedoch der nächste Rückschlag. Der Traum vom Verbleib in der Regionalliga Nord dürfte nun endgültig geplatzt sein.

Der Salzburger Fußballverband (SFV) lehnte am Montag auch einen neuerlichen Antrag des Klubs auf eine Sondergenehmigung ab.

Kurz vor dem ersten Pflichtspiel der Saison hatte der von Ex-Judoka Patrick Reiter geführte Klub eine alternative Heimspielstätte für die kommende Saison eingereicht. Auf der Anlage in Bischofshofen darf der Klub nach einer Kündigung des Nutzungsvertrags nämlich nicht mehr spielen (Mehr Infos>>>).

Bischofshofen wollte in Oberösterreich spielen

Anders als der ursprünglich abgelehnte Ersatz-Sportplatz in Leoben hätte sich die neue Heimstätte in Pöndorf in Oberösterreich und damit innerhalb des Gebiets der Regionalliga Nord befunden.

Der BSK hoffte, damit die Voraussetzungen für eine Teilnahme an der Meisterschaft doch noch erfüllen zu können.

Der SFV beschäftigte sich am Montag mit dem Antrag und teilte dem Verein am späten Nachmittag seine Entscheidung mit: Auch die neue Spielstätte ändert nichts am bereits beschlossenen Ausschluss aus der Regionalliga Nord für die Saison 2026/27. Die beantragte Sondergenehmigung wurde abgelehnt.

Einreichung erfolgte nicht fristgerecht

Zur Begründung führte der Verband an, dass die Einreichung der Sportanlage in Pöndorf nicht fristgerecht erfolgt sei.

Das nachträgliche Melden einer Spielstätte berechtige den Verein nicht zu einer verspäteten Aufnahme in den laufenden Meisterschaftsbetrieb.

Damit steht der SK Bischofshofen wenige Tage vor Saisonbeginn weiterhin ohne Spielgenehmigung für einen Meisterschaftsbewerb da. Der Klub hofft nach wie vor auf eine einstweilige Verfügung, um doch noch auf dem Sportplatz in Bischofshofen spielen zu dürfen.

Bis dahin bleibt dem BSK vorerst nur der ÖFB-Cup.