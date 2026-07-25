Wohnbau Dietach Wohnbau Dietach WOH
SK Bischofshofen SK Bischofshofen SKB
Im Elfm.
5:6
0:0 , 2:2 , 1:1
Endstand 8:9
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Irrer Elferkrimi! Bischofshofen zieht in die zweite Cup-Runde ein

Die Salzburger haben derzeit keine Spielgenehmigung für den Ligabetrieb. Ein zweites Pflichtspiel in dieser Saison ist nun aber fix.

Irrer Elferkrimi! Bischofshofen zieht in die zweite Cup-Runde ein Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der SK Bischofshofen zieht völlig überraschend in die zweite Runde des UNIQA ÖFB-Cups ein.

Der BSK hat zwar noch keine Zulassung für die Regionalliga West, darf im ÖFB-Cup aber antreten. Auswärts bei Nordligist Union Dietach in Oberösterreich gewinnt Bischofshofen im Elfmeterschießen mit 6:5 (3:3 nach 120 Minuten).

Mit einer völlig neu zusammengestellten Mannschaft halten die Salzburger das 0:0 bis zur Pause, nach einer knappen Stunde bringt Verteidiger Paul Jouini Bischofshofen sogar in Führung (59.).

Schon mit einem Bein ausgeschieden

Mario Reiter gleicht für Dietach erst spät aus (82.), in Minute 85 scheinen die Gastgeber endgültig auf die Siegerstraße einzubiegen. Denis Berisha stellt vom Elfmeterpunkt auf 2:1 für Dietach.

Bischofshofen rettet sich dank eines Treffers von Maysson Meite zum 2:2 aber in die Verlängerung.

Leon Grafinger bringt die Oberösterreicher in der Verlängerung wieder in Führung (104.), der neuerliche Ausgleich durch Daniel Eyo Ayitu (113.) erzwingt jedoch eine Entscheidung im Elferschießen.

Vom Punkt versagen einigen Spielern die Nerven. Bei Dietach verschießen fünf Akteure, bei Bischofshofen vier. Doch der französische Torhüter Ylies Michel Lakdar Zitouni behält die Nerven und verwandelt seinen Elfer zum entscheidenden 6:5.

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