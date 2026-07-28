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Maximilian Senft sorgt für Fan-Novum im Karlsruhe-Training

Der Wiener will vor den Spielen geheim trainieren. Früher waren alle Einheiten des Klubs für Fans einsehbar.

Maximilian Senft sorgt für Fan-Novum im Karlsruhe-Training Foto: © IMAGO / Eibner
Textquelle: © LAOLA1
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Mit der neuen Saison hat der deutsche Zweitligist Karlsruher SC mit Maximilian Senft einen österreichischen Trainer. Der Wiener wurde von der SV Ried abgeworben.

Die Fans müssen sich dabei jetzt auf ein Novum einlassen. In der Vergangenheit konnten die Anhänger des Klubs alle Einheiten live vor Ort ansehen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall.

Ab drei Tage vor einem Spiel finden die Einheiten unter Auschluss der Öffentlichkeit steht. Betitelt wird das Ganze als "Maßnahme im Sinne der Professionalisierung".

Gegner sollte Inhalte nicht kennen

"In unserer Herangehensweise hat eine gegnerspezifische Vorbereitung einen hohen Stellenwert. Wir sind darauf bedacht, dass unsere trainierten Inhalte für das jeweils kommende Spiel nicht schon vor dem Spieltag beim Gegner landen. Deshalb haben wir uns für diese Maßnahme entschieden", erklärt Senft in einer Aussendung.

Es gehe um keinen Fall darum, "dass wir unsere Fans ausschließen wollen. Vielmehr freuen wir uns, bei den öffentlichen Einheiten zu Beginn der Woche in den gewohnten Austausch mit unseren Fans zu kommen".

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