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Dieser TV-Sender zeigt Hearts gegen SK Sturm Graz

Nach dem deutlichen Sieg im Hinspiel stehen die Grazer bereits mit einem Bein in der nächsten Runde der Champions-League-Qualifikation. Auf diesem TV-Sender wird das Rückspiel übertragen:

Dieser TV-Sender zeigt Hearts gegen SK Sturm Graz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der SK Sturm Graz bestreitet am Dienstag (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker von LAOLA1) das Rückspiel gegen den Heart of Midlothian FC in der Qualifikation zur UEFA Champions League.

Gegen den schottischen Vizemeister konnten die Grazer im Hinspiel einen klaren 4:0-Sieg einfahren und sich damit eine herausragende Ausgangsposition verschaffen. Beim Gastspiel in Edinburgh will die Ingolitsch-Elf nichts mehr anbrennen lassen (Mehr Infos>>>).

Dieser TV-Sender zeigt Hearts gegen SK Sturm Graz

Das Rückspiel in der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation zwischen Heart of Midlothian und Sturm Graz ist live auf "ORF 1" zu sehen.

Ab 20:25 Uhr meldet sich Christian Diendorfer live aus Edinburgh, als Experte fungiert Peter Stöger. Kommentiert wird die Partie von Boris Kastner-Jirka, Co-Kommentar ist Roman Mählich. Anpfiff ist um 20:45 Uhr.

Nimmt Sturm die Hürde Heart of Midlothian FC, hätte man zumindest einen Fixplatz in der Ligaphase der UEFA Europa League. Bei einem Ausscheiden gegen die Hearts wechselt man in die dritte Qualifikationsrunde der Europa League.

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