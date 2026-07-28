Herzog fordert ein Umdenken im österreichischen Fußball

Eine WM-Teilnahme ist immer auch eine Standort-Bestimmung.

Jene des österreichischen Fußballs fällt nach der WM 2026 eher mittelmäßig aus.

So sieht das auch Andreas Herzog.

Nur keine Zufriedenheit!

"Ein richtiger sportlicher Erfolg war es nicht. Ich glaube, wir haben uns alle ein bisschen mehr erhofft. Die K.o.-Phase wurde erreicht, deswegen war es okay, aber nicht mehr oder weniger", sagt der 57-Jährige bei einem Event von "Sky Österreich".

Wichtiger Nachsatz: "Es wäre ein Fehler, wenn wir jetzt zufrieden sind." Deswegen will der 103-fache ÖFB-Teamspieler auch über Grundsätzliches sprechen: "Wir müssen unsere Herangehensweise an den Fußball hinterfragen."

Zwei verschiedene Welten

Der österreichische Fußball und jener von Weltmeister Spanien sind zwei verschiedene Welten. Hier das Spiel gegen den Ball, dort das Spiel mit dem Ball.

"Die Spanier haben eine ganz andere Auffassung vom Fußball – da geht es um Spielintelligenz, um das Erkennen von Räumen, um den ersten Kontakt, um eine super Technik, um Positions- und Passspiel", sagt Herzog.