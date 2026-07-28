Ex-Klagenfurt-Keeper hilft bei deutschem Bundesligisten aus

Phillip Menzel verstärkt den 1. FC Union Berlin.

Wie die "Eisernen" am Montag mitteilen, wird der ehemalige Torhüter des SK Austria Klagenfurt vorerst als Gastspieler am Training des deutschen Bundesligisten teilnehmen und diesen bei den Einheiten unterstützen.

Menzel stand zuletzt beim 1. FC Saarbrücken zwischen den Pfosten, dort war sein Vertrag mit Ende Juni aber ausgelaufen. Zwischen 2020 und 2024 spielte der Deutsche für den SK Austria Klagenfurt in Österreich.

Trimmel fehlt krankheitsbedingt beim Training

Weil Stammkeeper Frederik Rönnow nach seiner längeren Verletzungspause lediglich Teile des Mannschaftstrainings absolviert und Ersatztorhüter Matheo Raab wegen einer Belastungssteuerung aussetzt, herrscht im Tor der "Eisernen" ein Engpass.

Aktuell steht Neo-Cheftrainer Mauro Lustrinelli mit dem 32-jährigen Carl Klaus nur ein fitter Torhüter zur Verfügung.

Für den 27-jährigen Menzel bieten sich damit möglicherweise auch Einsatzchancen in den anstehenden Testspielen gegen Dynamo Dresden und Cagliari Calcio.

Gleich mehrere Spieler könnten diese Partien verpassen. Unter anderem fehlte am Montag ÖFB-Legionär Christopher Trimmel krankheitsbedingt beim Training. Auch Andrej Ilić und Marvin Friedrich mussten passen.