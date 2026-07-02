-
Unsere ÖFB-Elf gegen SpanienAnsakonferenz
-
Soll Kalajdzic gegen Spanien starten?Ansakonferenz
-
So eskalierte unsere WatchpartyAnsakonferenz
-
Das Wunder von KansasAnsakonferenz
-
ÖFB vs. Algerien: So stellen wir aufAnsakonferenz
-
Aufstieg, Spanien, Gelb-Sorgen: 5 Dinge vor Österreich - AlgerienAnsakonferenz
-
Österreich vs. Argentinien: Warum griff der VAR nicht ein?Ansakonferenz
-
Unsere ÖFB-Elf gegen ArgentinienAnsakonferenz
-
ÖFB vs. Argentinien: Wer ist unser Messi?Ansakonferenz
-
1998 vs. 2026: Welche Generation war besser?Ansakonferenz
Heute 21:00 Uhr
NEWS
WM heute: Sechzehntelfinale Österreich - Spanien
Nach einem Herzschlagfinale geht die WM-Reise von Österreich gegen den Europameister weiter. LIVE-Infos:
Österreichs WM-Reise geht weiter!
Nach dem packenden Gruppenphasen-Finale wartet mit Spanien der amtierende Europameister im Sechzehntelfinale auf das rot-weiß-rote Nationalteam (21 Uhr im LIVE-Ticker >>> und der LIVE-Watchparty >>>).
Mit einem Last-Minute-Kopfball von Sasa Kalajdzic zitterte sich Österreich in die K.o.-Phase des Bewerbs. 5 Erkenntnisse aus der ÖFB-Gruppenphase >>>
Spanien setzte sich als Gruppensieger der Gruppe H durch. Im Falle eines Sieges des österreichischen Nationalteams wartet im Achtelfinale Portugal/Kroatien. Zum Turnierbaum >>>