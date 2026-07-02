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WM heute: Sechzehntelfinale Österreich - Spanien

Nach einem Herzschlagfinale geht die WM-Reise von Österreich gegen den Europameister weiter. LIVE-Infos:

WM heute: Sechzehntelfinale Österreich - Spanien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Österreichs WM-Reise geht weiter!

Nach dem packenden Gruppenphasen-Finale wartet mit Spanien der amtierende Europameister im Sechzehntelfinale auf das rot-weiß-rote Nationalteam (21 Uhr im LIVE-Ticker >>> und der LIVE-Watchparty >>>).

Mit einem Last-Minute-Kopfball von Sasa Kalajdzic zitterte sich Österreich in die K.o.-Phase des Bewerbs. 5 Erkenntnisse aus der ÖFB-Gruppenphase >>>

Spanien setzte sich als Gruppensieger der Gruppe H durch. Im Falle eines Sieges des österreichischen Nationalteams wartet im Achtelfinale Portugal/Kroatien. Zum Turnierbaum >>>

WM-Sechzehntelfinale Österreich - Spanien im LIVE-Ticker:

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