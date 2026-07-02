Rangnick kontert den Kritikern

Das ÖFB-Team hat zwar den Einzug in die K.o.-Phase der WM 2026 geschafft, die bisherigen drei Auftritte in den USA waren aber keine berauschenden Vorstellungen.

Deswegen sahen sich Ralf Rangnick und seine Schützlinge in den vergangenen Tagen auch Kritik ausgesetzt. Übten teilweise auch Selbstkritik.

Nicht fit genug?

Öffentlich die Fitness der Kicker infrage gestellt hat Andreas Herzog. "Ich glaube, dass wir nicht einen Spieler haben, der sagen kann, ich bin auf 90 oder 100 Prozent. Und das ist schade", so der Ex-Teamspieler im Podcast "HERZERL mit Janko".

Er habe beobachtet, dass so mancher Spieler gegen Algerien zur Pause schon platt gewesen sei. "Das ist meiner Meinung nach schon ein Zeichen, dass wir nicht die fitteste Mannschaft haben", so Herzog.

Vor dem Sechzehntelfinale gegen Spanien (heute, ab 21 Uhr im LIVE-Ticker) reagiert Rangnick darauf.

"Nicht in unserem Einflussbereich"

"Wir sind am Ende einer langen Saison. Wir haben die Spieler fünf Mal im Jahr. Die Frage, ob Mannschaften oder einzelne Spieler fit sind – ich glaube nicht, dass das hier bei der Nationalmannschaft in unserem Einflussbereich liegt", sieht der Deutsche nicht den ÖFB in der Verantwortung.