Spanien Spanien ESP Österreich Österreich AUT
Heute 21:00 Uhr
1 1.31
X 5.50
2 9.00
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

3 Neue! Diese ÖFB-Startelf soll Spanien biegen

Siegen oder Fliegen - Österreich muss im WM-Sechzehntelfinale gegen Mitfavorit Spanien bestehen. Mit dieser Elf soll das Unmögliche gelingen:

3 Neue! Diese ÖFB-Startelf soll Spanien biegen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Gelingt Österreich im WM-Sechzehntelfinale die große Überraschung gegen Spanien? Die Antwort gibt es ab 21 Uhr - im LIVE-Ticker >>> und der LIVE-Watchparty >>>

Für das schier unmögliche Unterfangen baut Teamchef Ralf Rangnick (teils gezwungenermaßen) seine Startelf um.

Phillipp Mwene kann aufgrund muskulärer Probleme nicht auflaufen, er wird durch Konrad Laimer ersetzt, der zurück in die Linksverteidigung rückt. Paul Wanner rotiert dafür neu in die Mannschaft.

Im Sturm beginnt diesmal Michael Gregoritsch anstelle von Marko Arnautovic. In der Innenverteidigung läuft diesmal wieder Kevin Danso statt Philipp Lienhart auf.

Ansonsten ist die rot-weiß-rote Elf die selbe wie zu Beginn des Algerien-Spiels. Mit genau dieser Aufstellung lief Österreich bereits gegen Argentinien (0:2) auf.

Die ÖFB-Startelf: A. Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, X. Schlager; Schmid, Wanner, Sabitzer; Gregoritsch

Die ÖFB-Ersatzbank: Wiegele, Pentz, Affengruber, Lienhart, Friedl, Svoboda, Grillitsch, Chukwuemeka, Ljubicic, Prass, Schöpf, Arnautovic, Kalajdzic, Wimmer

Die spanische Startelf: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri; Yamal, Pedri, Olmo, Baena, Oyarzabal

Die spanische Ersatzbank: Raya, Garcia, Pubill, Grimaldo, Garcia, Llorente, Merino, Ruiz, Gavi, Zubimendi, Torres, Pino, Williams, Munoz, Iglesias

Zur LAOLA1-Watchparty:

Mehr zum Thema

Auf wen setzt Rangnick gegen Spanien?

Auf wen setzt Rangnick gegen Spanien?

ÖFB-Team
29
So würden wir gegen Spanien aufstellen

So würden wir gegen Spanien aufstellen

Fußball WM
14
Die 50 teuersten ÖFB-Transfers aller Zeiten

Die 50 teuersten ÖFB-Transfers aller Zeiten

International
26
WM heute: Sechzehntelfinale Österreich - Spanien

WM heute: Sechzehntelfinale Österreich - Spanien

ÖFB-Team
Rangnick: "Über uns hinauswachsen!"

Rangnick: "Über uns hinauswachsen!"

ÖFB-Team
19
WM LIVE: Hier siehst du Spanien gegen Österreich im TV

WM LIVE: Hier siehst du Spanien gegen Österreich im TV

ÖFB-Team
3
WM-Watchparty LIVE: Österreich gegen Spanien

WM-Watchparty LIVE: Österreich gegen Spanien

Fußball WM

Kommentare

ÖFB-Team Fußball FIFA WM 2026 Marko Arnautovic Alexander Schlager Stefan Posch Philipp Lienhart David Alaba Konrad Laimer Nicolas Seiwald Xaver Schlager Romano Schmid Carney Chukwuemeka Marcel Sabitzer Spanien (Team, Fußball)