Gelingt Österreich im WM-Sechzehntelfinale die große Überraschung gegen Spanien? Die Antwort gibt es ab 21 Uhr - im LIVE-Ticker >>> und der LIVE-Watchparty >>>

Für das schier unmögliche Unterfangen baut Teamchef Ralf Rangnick (teils gezwungenermaßen) seine Startelf um.

Phillipp Mwene kann aufgrund muskulärer Probleme nicht auflaufen, er wird durch Konrad Laimer ersetzt, der zurück in die Linksverteidigung rückt. Paul Wanner rotiert dafür neu in die Mannschaft.

Im Sturm beginnt diesmal Michael Gregoritsch anstelle von Marko Arnautovic. In der Innenverteidigung läuft diesmal wieder Kevin Danso statt Philipp Lienhart auf.

Ansonsten ist die rot-weiß-rote Elf die selbe wie zu Beginn des Algerien-Spiels. Mit genau dieser Aufstellung lief Österreich bereits gegen Argentinien (0:2) auf.

Die ÖFB-Startelf: A. Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, X. Schlager; Schmid, Wanner, Sabitzer; Gregoritsch

Die ÖFB-Ersatzbank: Wiegele, Pentz, Affengruber, Lienhart, Friedl, Svoboda, Grillitsch, Chukwuemeka, Ljubicic, Prass, Schöpf, Arnautovic, Kalajdzic, Wimmer

Die spanische Startelf: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri; Yamal, Pedri, Olmo, Baena, Oyarzabal

Die spanische Ersatzbank: Raya, Garcia, Pubill, Grimaldo, Garcia, Llorente, Merino, Ruiz, Gavi, Zubimendi, Torres, Pino, Williams, Munoz, Iglesias