Spanien zu stark oder wir zu schwach? Die Noten zum WM-Aus

Österreichs WM-Traum endet so deutlich wie brutal.

Gegen Europameister und Top-Favorit Spanien ist von Beginn an kein Gras gewachsen, schlussendlich verliert man hochverdient mit 0:3 (Spielbericht>>>). Ob die Iberer schlicht zu gut oder das ÖFB-Team den Tick zu wenig mutig war, muss jeder für sich selbst beurteilen.

Fakt ist, dass in Los Angeles nur ein Spieler wirklich glänzen konnte und ganz viele unterdurchschnittliche rot-weiß-rote Individualleistungen zu sehen waren.

LAOLA1 analysiert die Leistung aller ÖFB-Akteure und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).

Die Noten für die ÖFB-Kicker: