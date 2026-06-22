Messi lobt Österreich: "War ein schwieriges Spiel"

Zwei Spiele, fünf Tore!

Auch mit fast 39 Jahren liefert Lionel Messi bei der FIFA WM 2026 voll ab und zeigt, dass Alter eben doch nur eine Zahl ist. Gegen Österreich traf der achtfachte Weltfußballer doppelt.

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Messi überglücklich

"Das war ein großer Sieg, ganz wichtig, sehr schwer, aber auch sehr schön. Jetzt können wir weitermachen", blickt der Argentinier auf die Partie gegen das ÖFB-Team bei der "ARD" zurück.

Dabei begann das Spiel für den Superstar eigentlich denkbar schlecht. Zum dritten Mal in einem WM-Spiel scheiterte "La Pulga" vom Punkt.

"Den hätte ich auch reinbringen können. Aber gut, letztendlich bin ich sehr froh, dass wir das Ergebnis erzielt haben und dass wir als Mannschaft gewonnen haben", so Messi.

Ein typisches Tor

Lange hielt sich der 38-Jährige mit diesem Rückschlag aber nicht auf. In der 38. Minute verwertete er in seiner klassischen Art und Weise eine Hereingabe mit links ins Eck zum 1:0.

Danach hielt Österreich immer wieder gut dagegen, machte es dem dreifachen Weltmeister mit dem hohen Pressing schwer. Das weiß auch Messi: "Das war ein schwieriges Spiel, sehr intensiv. Letztendlich sind wir froh, dass wir gewonnen haben. Sechs Punkte, wir sind weiter."

Schaulaufen gegen Jordanien

Der Titelverteidiger steht damit so gut wie sicher bereits als Gruppensieger fest, weiter ist man schon fix. Die Partie gegen Jordanien am Sonntag ist wohl nur noch Zugabe - sollte Jordanien keine Sensation gegen Algerien gelingen.

Für Messi ist dieses Spiel auch die Chance, den WM-Torrekord weiter auszubauen. Dank seinem Doppelpack ist er mit 18 Treffern jetzt alleiniger Rekord-Torschütze (Hier nachlesen >>>).

"Ich bin natürlich sehr froh darüber, dass ich das alles erreicht habe", so ein glücklicher Messi.

Die Messi-Tore im VIDEO: