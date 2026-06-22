Ausgerechnet gegen Österreich! Messi bricht WM-Torrekord

Lionel Messi ist der alleinige Rekordtorschütze bei Fußball-Weltmeisterschaften.

Der Argentinier erzielt mit dem 1:0 gegen Österreich (im LIVE-Ticker >>>) sein insgesamt 17. Tor bei einer WM-Endrunde und lässt Miroslav Klose endgültig hinter sich. Der Deutsche hatte im Laufe seiner Karriere 16 Treffer erzielt.

Zwei Tage vor seinem 39. Geburtstag traf Messi in Dallas in der 38. Minute, es war das vierte Tor des Weltmeisters von 2022 bei diesem Turnier.

Zuvor hatte er in der 9. Minute einen Foul-Elfmeter vergeben. Es war bei sieben Versuchen der dritte Strafstoß, den "La Pulga" bei einer WM nicht verwandelt hat.

Der achtfache Weltfußballer gab am 16. Juni 2006 bei der WM in Deutschland gegen Serbien-Montenegro als 18-Jähriger sein WM-Debüt und traf in der 88. Minute zum 6:0-Endstand. In Nordamerika absolviert Messi seine sechste WM-Endrunde.