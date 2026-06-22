ÖFB-Noten gegen Argentinien! Brav, aber nicht gut genug

Der Weltmeister war eine Nummer zu groß!

Obwohl das ÖFB-Team am zweiten Spieltag der FIFA WM 2026 einen beherzten Auftritt hinlegt, setzt es gegen Titelfavorit Argentinien schlussendlich eine verdiente 0:2-Niederlage (Spielbericht>>>).

Österreich scheitert an dem, woran schon viele Mannschaften scheiterten: Lionel Messi einzubremsen.

Mannschaftlich gesehen war es ein guter, aber nicht gut genuger rot-weiß-roter Auftritt mit wenigen Ausreißern nach oben und nach unten.

LAOLA1 analysiert die Leistung aller ÖFB-Akteure und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).

Die Noten für die ÖFB-Kicker: