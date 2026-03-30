Österreichs Fußball-Nationalteam hat sein Abschlusstraining für das WM-Testspiel am Dienstag (20:45 Uhr/LIVE-Ticker >>>) in Wien gegen Südkorea fast in Bestbesetzung absolviert.

Torhüter Tobias Lawal fehlte bei der vom Ernst Happel Stadion auf das Trainingsgelände am ÖFB-Campus verlegten Einheit Montagmittag wegen seiner Adduktorenprobleme.

KRC-Genk-Legionär Lawal hätte sich, nachdem am Freitag im Test gegen Ghana (5:1) Alexander Schlager und Florian Wiegele je eine Hälfte das Tor gehütet hatten, Hoffnungen auf seinen zweiten Länderspiel-Einsatz machen dürfen. Nun dürfte gegen die Koreaner Bröndbys Patrick Pentz im Tor beginnen.

Bestätigt: Rangnick verrät Teile seiner Aufstellung gegen Südkorea >>>

Alaba, Laimer und Schlager trainieren mit

Der nach einer Oberschenkelverletzung ohnehin nicht für einen Einsatz vorgesehene Alessandro Schöpf trainierte laut ÖFB im Innenbereich.

Die restlichen Akteure, darunter auch die zuletzt nicht voll fitten Stammspieler David Alaba, Konrad Laimer und Xaver Schlager, machten den medienöffentlichen Teil des Trainings mit.