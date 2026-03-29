Variabel, stark, angepasst - für Alex Prass läuft's

"Es ist meine beste Phase seit meinem Wechsel zu Hoffenheim", sagt Alexander Prass.

Der 24-Jährige ist mit breiter Brust zum ÖFB-Team gekommen, bei seinem Arbeitgeber läuft es aktuell bestens.

"Ich habe gute Wochen hinter mir. Seit dem Jahreswechsel bekomme ich deutlich mehr Spielzeit, oft über große Distanz, gegen Ende hin habe ich auch ein paar Scorer sammeln können. Und wir haben viele Siege eingefahren", so der Oberösterreicher.

Viele Positionen, viel Kopfarbeit

Trainer Christian Ilzer setzt Prass in der laufenden Saison auf diversen Positionen ein – Linksverteidiger, Linksaußen, Rechtsaußen, offensives Mittelfeld.

"Ich bin es gewöhnt, mich relativ schnell anzupassen, spiele verschiedene Positionen und verschiedene Varianten", sagt er.

Prass weiter: "Alles hat seine Vor- und Nachteile. Wenn du Woche für Woche dieselben Abläufe hast, ist viel Automatismus drinnen. Wenn du auf verschiedenen Positionen spielst, musst du im Kopf immer soweit sein, gewisse Szenen durchgehen, aus den Trainings viel mitnehmen."

Und außerdem seien "die meisten Trainer froh, wenn sie einen Spieler haben, der mehrere Positionen spielen kann".

Der Traum von der Champions League

Trainer sind auch froh, wenn ihre Mannschaft performt. In Hoffenheim ist das aktuell der Fall. Die Kraichgauer sind Fünfter punktegleich mit dem Vierten Leipzig.

"Wenn du zu diesem Zeitpunkt vorne mitspielst, willst du auch was absahnen. Wir wissen, dass es nicht einfach wird, aber man darf ein Stück weit von der Champions League träumen", sagt der Flügelspieler.