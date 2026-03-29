Romano Schmid: Kurz weg von den Bremer Baustellen

Romano Schmid genießt die Abwechslung. Die Zeiten in Bremen sind hart, da tun die Euphorie und die gute Stimmung rund ums ÖFB-Team doppelt so gut.

"Hier kann man komplett abschalten von dem richtigen Druck und Stress. Wir haben uns hier Testspiele erarbeitet, in denen wir nicht gewinnen müssen, aber können und wollen. In Bremen musst du gewinnen", sagt er.

Hängende Köpfe, getrübte Stimmung

Während es in den vergangenen Saisonen an der Weser noch um europäische Startplätze ging, ist in der laufenden Spielzeit beinharter Kampf gegen den Abstieg angesagt.

Das trübt die Stimmung, nicht nur individuell, sondern auch kollektiv.

"Natürlich macht das etwas mit einem, wenn man 13 Mal in Folge nicht gewinnt. Bremen ist außergewöhnlich, da geht es um mehr als Fußball. Für viele in dieser Stadt ist das das Leben, das spürt man auch", spricht Schmid die Phase zwischen Ende November und Ende Februar an.