Das ÖFB-Team hat den zweiten Test des WM-Jahres 2026 vor der Brust.

Nach dem 5:1-Sieg gegen Ghana wartet im Wiener Ernst-Happel-Stadion mit Südkorea (Di., ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker) wieder ein WM-Teilnehmer.

Pentz steht im Tor

Teamchef Ralf Rangnick wird die Partie erneut nutzen, um vielen Spielern Einsatzzeit zu geben. Der Deutsche verrät im Vorfeld sogar schon Teile seiner Aufstellung.

"Patrick Pentz wird von Beginn an im Tor stehen und wahrscheinlich auch durchspielen, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert", so Rangnick. Tobias Lawal fehlt wegen Adduktorenproblemen.

Zwei Schlüsselkräfte wieder fit

"Auch Konrad Laimer und Xaver Schlager werden von Beginn an spielen, Patrick Wimmer ebenso", verrät der Coach.

Laimer und Schlager mussten gegen Ghana noch angeschlagen passen.

Überraschung im Mittelfeld

Außerdem fehlt ein Dauerbrenner in der Startelf: "Nicolas Seiwald wird von Anfang an eine Pause bekommen, aber sicher im Laufe des Spiels zum Einsatz kommen."

Der Salzburger hat gegen Ghana als einziger ÖFB-Kicker durchgespielt.

Alaba wird spielen

Ein positives Signal gibt es von David Alaba. Anders als ursprünglich geplant, wird der Superstar gegen Südkorea voraussichtlich am Platz stehen.

"Er hat mittrainiert. Der Plan ist, dass er für die letzten 25 Minuten ins Spiel kommt", sagt Rangnick.

Und eine Kleinigkeit verrät er dann auch noch. Auf die Frage, ob Carney Chukwuemeka zum ersten Mal in seiner Profi-Karriere über die volle Spielzeit am Rasen stehen könnte, sagt er: "Morgen nicht."

Wie würdest du aufstellen?