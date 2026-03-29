Deutschland-Legionär vom ÖFB-Team abgereist

Maximilian Wöber ist bereits am Samstag aus dem Camp der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in Wien abgereist.

Der Verteidiger von Werder Bremen laboriert schon seit längerem an Muskelproblemen, ein Einsatz am Dienstag gegen Südkorea wäre ohnehin nicht geplant gewesen.

Lawal angeschlagen

In der Sonntag-Einheit im ÖFB-Campus fehlte außerdem Tobias Lawal wegen Adduktorenproblemen, dafür trainierten zuletzt angeschlagene Spieler wie David Alaba, Xaver Schlager und Konrad Laimer.

Für den Test im Happel-Stadion gegen Südkorea waren bis Sonntagnachmittag über 30.000 Karten abgesetzt.