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Bei WM-Teilnahme: Team von Franco Foda winkt Millionenprämie

Die von Franco Foda trainierte Elf hat die Türkei zu Hause vor der Brust. Sollte sich der Kosovo durchsetzen, gibt es eine satte Prämie für das Team.

Bei WM-Teilnahme: Team von Franco Foda winkt Millionenprämie Foto: © GEPA
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Der kosovarischen Fußball-Nationalmannschaft winkt im Falle der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 eine Prämie in Höhe von einer Million Euro.

Nur noch ein Match trennt die Elf von Teamchef Franco Foda von dem Geldsegen, den die Regierung von Ministerpräsident Albin Kurti ausgelobt hat. Das Play-off-Finale gegen die Türkei wird am Dienstag in Kosovos Hauptstadt Pristina ausgespielt.

Halbe Million schon fast sicher

Bereits nach dem Halbfinal-Sieg der kosovarischen Auswahl gegen die Slowakei am vergangenen Donnerstag steht eine großzügige Prämie in Aussicht.

Nach dem 4:3-Auswärtserfolg werde die kosovarische Regierung in ihrer Sitzung am Montag die Überweisung von 500.000 Euro beschließen, teilte Finanzminister Hekuran Murati mit. Wie die Prämien genau aufgeteilt werden, ist nicht bekannt. Bei einer möglichen Ausschüttung von 1,5 Millionen Euro würden auf jeden Begünstigten rund 40.000 bis 50.000 Euro entfallen.

Der jüngste Staat Europas war noch nie bei einer Fußball-WM oder -EM vertreten. Der Kosovo hatte nach dem Zerfall Jugoslawiens die Unabhängigkeit im Jahr 2008 erlangt.

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