Chukwuemeka nach Debüttor: "Oida, bist deppat"

Ein Doppelpass mit Marcel Sabitzer und dann mit links rein ins Glück. In Minute 79 krönte Carney Chukwuemeka sein Debüt für das ÖFB-Team beim 5:1 gegen Ghana mit seinem Premierentor.

"Gemma, Oida bist deppat", ließ der sympathische Mittelfeldspieler seinen Emotionen nach Schlusspfiff gegenüber dem "ORF" freien Lauf.

Es war der perfekte Einstand für den Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund. Sowohl Teamchef Ralf Rangnick als auch seine Teamkollegen waren voll des Lobes >>>

"Möchte es sofort wieder tun"

Chukwuemeka selbst konnte es kaum glauben: "Es war ein fantastisches Gefühl. Nicht viele Worte können diesen Moment beschreiben. Als der Ball im Tor war, konnte ich es nicht glauben. Ich möchte es sofort wieder tun."

Auch der zweite "Neue" Paul Wanner hatte viel Lob für seinen Mitspieler übrig: "Auch für Carney war es leicht, in die Mannschaft zu kommen, das hat man gesehen. Wir verstehen uns sehr gut, er ist ein guter Junge, ich freue mich, dass er sein Debüttor gemacht hat."

Die Entscheidung Pro Österreich scheint zu passen. "Ich bin froh, das österreichische Trikot tragen zu dürfen. Ich habe auf mein Herz gehört, bin sehr glücklich, jetzt hier spielen zu können", so Wanner.

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Deutsch wird gelernt

Auch wenn der 22-jährige Chukwuemeka noch sprachliche Barrieren hat, das Verständnis auf dem Feld war direkt da. Zum Thema Deutschunterricht hat sich Rangnick auf der Pressekonferenz nochmal gezielt geäußert.

"Das liegt natürlich auch am Verein, dass da regelmäßig Deutsch gelernt wird. Ich war schon ein bisschen überrascht, dass man das in Dortmund noch gar nicht richtig versucht hat. Aber das soll jetzt keine Kritik sein. Das kenne ich aus meiner Zeit in Leipzig oder auch in Hoffenheim anders."

Die Lösung ist aber schon gefunden: "Wir haben aber kein Problem damit. Ich habe ihm jetzt einen Dolmetscher an die Seite gestellt. Und wir haben jetzt auch ein kleines Wörterbuch mit den wichtigsten Vokabeln."

"Oida bist deppat", beherrscht er in jedem Fall schon perfekt.