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Watchparty: Gewinnt Österreich gegen Südkorea?

Nächstes Testspiel für das ÖFB-Team! Österreich empfängt WM-Starter Südkorea - und du kannst LIVE bei der Watchparty dabei sein.

Watchparty: Gewinnt Österreich gegen Südkorea?
Textquelle: © LAOLA1
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Gelingt dem ÖFB-Team der Traumstart ins WM-Jahr?

Österreichs Nationalteam bestreitet am Dienstag (20:45 Uhr) im Wiener Ernst Happel Stadion gegen Südkorea das zweite Testspiel vor der Endrunde 2026. LAOLA1 startet zur Partie eine kostenlose LIVE-Watchparty auf YouTube.

Hannes, July und Patrick sind am Start und begleiten euch durch das Spiel mit Reaktionen, Analysen und beantworten eure Fragen. Kommentiert live, teilt eure Tipps und seid Teil der Watchparty. Eine halbe Stunde vor Spielbeginn geht es los.

HIER geht es zur Watchparty >>>

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