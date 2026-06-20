ÖFB-Spiel wird nach Ungarn verlegt

Österreichs für 17. November 2026 angesetztes Auswärtsspiel gegen Israel in der kommenden Saison der UEFA Nations League findet in Ungarn statt.

Durch die weiterhin angespannte Lage im Mittleren Osten ist die Partie nach Debrecen ins Nagyerdei Stadion verlegt worden.

Von Wien aus ist die 200.000-Einwohner-Stadt im Osten Ungarns in der Nähe der Grenze zu Rumänien in rund fünf Stunden mit dem Auto zu erreichen.

20.000 Plätze fassende Arena

Die 2014 wiedereröffnete Arena hat ein Fassungsvermögen von rund 20.000 Plätzen. Die abschließende Partie in der Gruppe B3 wird damit insgeheim zu einem weiteren "Heimspiel".

Das ÖFB-Team trifft in der Nations League auf Israel, den Kosovo und Irland. Das erste Gruppenspiel bestreitet das Team von Ralf Rangnick am 24. September 2026 in Linz gegen Israel.

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