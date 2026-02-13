NEWS

Nations League: Spieltermine für ÖFB-Team stehen fest

Nun ist auch schon klar, wann das ÖFB-Team in der UEFA Nations League auf Israel, Kosovo und Irland trifft.

Nations League: Spieltermine für ÖFB-Team stehen fest Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Termine für die Nations-League-Spiele des ÖFB-Teams sind fix.

Schon am Donnerstag erfuhr die Nationalmannschaft ihre drei Gegner für die Liga B der Nations League. Einen Tag später stehen auch die Spieltermine fest.

Los geht es mit zwei Heimspielen: Am 24. September empfängt Österreich Israel, am 27. September folgt ein Heimspiel gegen den Kosovo und Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda.

Noch während desselben Länderspielfensters steht das Auswärtsspiel in Irland (1. Oktober) an, ehe das Gastspiel gegen den Kosovo (4. Oktober) auf das ÖFB-Team wartet.

Abschluss auswärts gegen Israel

Das letzte Heimspiel der diesjährigen Nations-League-Gruppenphase steigt am 14. November gegen Irland, am 17. November geht es ins Auswärtsspiel gegen Israel, das seine Heimspiele zuletzt auf neutralem Boden austrug.

Alle Termine in der Übersicht:

  • Donnerstag, 24. September 2026, 20.45 Uhr: Österreich vs. Israel

  • Sonntag, 27. September 2026, 18.00 Uhr: Österreich vs. Kosovo

  • Donnerstag, 1. Oktober 2026, 20.45 Uhr: Irland vs. Österreich

  • Sonntag, 4. Oktober 2026, 18.00 Uhr: Kosovo vs. Österreich

  • Samstag, 14. November 2026, 20.45 Uhr: Österreich vs. Irland

  • Dienstag, 17. November 2026, 20.45 Uhr: Israel vs. Österreich

Riesige Arenen! Hier bestreitet Österreich seine WM-Gruppenspiele

San Francisco
San Francisco

Slideshow starten

16 Bilder

Mehr zum Thema

Nations League: Auf diese Nationen trifft das ÖFB-Team

Nations League: Auf diese Nationen trifft das ÖFB-Team

ÖFB-Team
41
ÖFB-Team kennt mögliche Nations-League-Gegner

ÖFB-Team kennt mögliche Nations-League-Gegner

ÖFB-Team
17
Österreichs Priester landen bei der Fußball-EM auf Rang 14

Österreichs Priester landen bei der Fußball-EM auf Rang 14

Fußball
2
Verletzungssorgen um ÖFB-Legionär

Verletzungssorgen um ÖFB-Legionär

International
2
FIFA-Chef Infantino beschwichtigte in WM-Boykott-Debatte

FIFA-Chef Infantino beschwichtigte in WM-Boykott-Debatte

FIFA WM
5
Offiziell! Tuchel verlängert seinen Vertrag

Offiziell! Tuchel verlängert seinen Vertrag

FIFA WM
UEFA führt neue Schiedsrichter-Auszeichnung ein

UEFA führt neue Schiedsrichter-Auszeichnung ein

International

Kommentare

ÖFB-Team Fußball FIFA WM 2026 UEFA Nations League Kosovo Israel Irland (Team, Fußball)