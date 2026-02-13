Die Termine für die Nations-League-Spiele des ÖFB-Teams sind fix.

Schon am Donnerstag erfuhr die Nationalmannschaft ihre drei Gegner für die Liga B der Nations League. Einen Tag später stehen auch die Spieltermine fest.

Los geht es mit zwei Heimspielen: Am 24. September empfängt Österreich Israel, am 27. September folgt ein Heimspiel gegen den Kosovo und Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda.

Noch während desselben Länderspielfensters steht das Auswärtsspiel in Irland (1. Oktober) an, ehe das Gastspiel gegen den Kosovo (4. Oktober) auf das ÖFB-Team wartet.

Abschluss auswärts gegen Israel

Das letzte Heimspiel der diesjährigen Nations-League-Gruppenphase steigt am 14. November gegen Irland, am 17. November geht es ins Auswärtsspiel gegen Israel, das seine Heimspiele zuletzt auf neutralem Boden austrug.

Alle Termine in der Übersicht: