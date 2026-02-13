Nations League: Spieltermine für ÖFB-Team stehen fest
Nun ist auch schon klar, wann das ÖFB-Team in der UEFA Nations League auf Israel, Kosovo und Irland trifft.
Die Termine für die Nations-League-Spiele des ÖFB-Teams sind fix.
Schon am Donnerstag erfuhr die Nationalmannschaft ihre drei Gegner für die Liga B der Nations League. Einen Tag später stehen auch die Spieltermine fest.
Los geht es mit zwei Heimspielen: Am 24. September empfängt Österreich Israel, am 27. September folgt ein Heimspiel gegen den Kosovo und Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda.
Noch während desselben Länderspielfensters steht das Auswärtsspiel in Irland (1. Oktober) an, ehe das Gastspiel gegen den Kosovo (4. Oktober) auf das ÖFB-Team wartet.
Abschluss auswärts gegen Israel
Das letzte Heimspiel der diesjährigen Nations-League-Gruppenphase steigt am 14. November gegen Irland, am 17. November geht es ins Auswärtsspiel gegen Israel, das seine Heimspiele zuletzt auf neutralem Boden austrug.
Alle Termine in der Übersicht:
Donnerstag, 24. September 2026, 20.45 Uhr: Österreich vs. Israel
Sonntag, 27. September 2026, 18.00 Uhr: Österreich vs. Kosovo
Donnerstag, 1. Oktober 2026, 20.45 Uhr: Irland vs. Österreich
Sonntag, 4. Oktober 2026, 18.00 Uhr: Kosovo vs. Österreich
Samstag, 14. November 2026, 20.45 Uhr: Österreich vs. Irland
Dienstag, 17. November 2026, 20.45 Uhr: Israel vs. Österreich