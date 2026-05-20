UEFA präsentiert neues Format für EM-Quali und Nations League

Das Format der Nations League sowie der EM-Qualifikation wird angepasst!

Vor dem Finale der UEFA Europa League zwischen dem SC Freiburg und Aston Villa am Mittwoch (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>), präsentiert die Europäische Fußball-Union die geplanten Abänderungen.

So habe die Sitzung des Exekutivkomitees eine Aufteilung der Ligen sowie Anpassungen am Spielplan der Nations League beschlossen, die Qualifikation für die Europameisterschaft erhält hingegen ein völlig neues Gruppensystem.

Nur noch drei Ligen

Anstelle von vier Ligen soll es in der UEFA Nations League künftig nur noch drei verschiedene Ligen zu je 18 Mannschaften geben. Aufgrund der insgesamt 55 Teilnehmer werden in der untersten Liga C 19 Teams vertreten sein.

Die drei verbleibenden Ligen werden in drei Gruppen zu je sechs Nationen aufgeteilt - eine Gruppe der Liga C wird folgerichtig sieben Teams stellen.

Spiele gegen Teams aus anderen Gruppen

Der Spielplan ist hingegen etwas an das Ligaphasen-Format im Europacup angelehnt.

So wird sich nicht an den Gruppen orientiert, sondern jede Nation spielt insgesamt sechs Partien gegen fünf verschiedene Kontrahenten.

Trifft man auf eine Mannschaft aus einer anderen Gruppe, wird nur ein Spiel ausgetragen. Bei Teams aus der eigenen Gruppe gibt es sowohl Heim- als auch Auswärtsspiele. Die Playoffs um den Auf- und Abstieg bleiben unverändert.

EM-Quali erinnert stark an Europacup

Noch gröber fallen die Veränderungen bei der EM-Quali aus. So werden die 36 Nationen aus den Nations-League-Klassen A und B in Liga 1 eingeteilt, während der Rest in Liga 2 fällt.

Bei Liga 1 gibt es drei Lostöpfe, sodass drei Gruppen zu je zwölf Teams entstehen. Jede Mannschaft bestreitet sechs Spiele gegen sechs unterschiedliche Kontrahenten (zwei pro Lostopf).

Während die Gruppensieger der Liga 1 sich direkt für den Bewerb qualifizieren, werden die übrigen Plätze über Playoffs vergeben, an denen auch Teams aus der Liga 2 teilnehmen.

"In den nächsten Monaten" soll dieses Konzept weiter ausgearbeitet werden und bei der nächsten Sitzung im September "zur endgültigen Genehmigung der detaillierten Ausgestaltung vorgelegt" werden.

Geplant ist, dass die Neuerungen ab der Europameisterschaft 2028 in Kraft treten.