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Wer ist unser Messi?

Messi, Weltmeister, Mammutaufgabe: Die ADMIRAL Ansakonferenz liefert die wichtigsten Infos vor dem WM-Kracher.

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Der Showdown rückt näher!

Am Montag trifft das ÖFB-Team auf Weltmeister Argentinien (19 Uhr im LIVE-Ticker und ab 18 Uhr in der LIVE-Watchparty) – und peilt beim ersten Duell seit 1990 die große Überraschung an.

Doch wer ist unser Messi? Welche ÖFB-Spieler standen dem Superstar bereits gegenüber? Und wie kann Österreich den Titelverteidiger überhaupt knacken?

Die ADMIRAL Ansakonferenz beantwortet die fünf wichtigsten Fragen vor dem WM-Kracher und liefert alles, was du vor dem Duell mit Messi und Co. wissen musst.

Außerdem meldet sich ÖFB-Experte Harald direkt aus den USA und liefert aktuelle Eindrücke rund um das Nationalteam.

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