Ansakonferenz

1998 vs. 2026: Welche ÖFB-Generation war besser?

Toni Polster und Andreas Herzog sprechen über Argentinien, die GOAT-Debatte und ein spannendes WM-Gedankenspiel.

Johannes Kristoferitsch
Textquelle: © LAOLA1
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Österreich ist mit einem Sieg in die WM gestartet – am Montag wartet der Weltmeister!

In der dritten und letzten Spezial-Ausgabe der ADMIRAL Ansakonferenz powered by Panini sprechen Toni Polster und Andreas Herzog über das bevorstehende Duell mit Argentinien.

Natürlich sorgt auch die GOAT-Frage zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo für Diskussionen. Außerdem wagen die beiden ÖFB-Legenden ein spannendes Gedankenexperiment: Welcher aktuelle österreichische Teamspieler hätte dem ÖFB-Team bei der WM 1998 besonders gutgetan?

Und auch diesmal kommt der Spaß nicht zu kurz: Bei einer besonderen Panini-Challenge liefern Polster und Herzog den einen oder anderen unterhaltsamen Moment.

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