Nations League: Hier steigen die Heimspiele des ÖFB-Teams

Die Stadien für die Austragung der Nations-League-Heimspiele des ÖFB-Teams stehen fest.

Wie der ÖFB am Freitag bekanntgibt, wird der Auftakt der Gruppenphase am 24. September gegen Israel in der Linzer Raiffeisen Arena steigen.

Am 27. September geht es dann im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen den Kosovo, Ankick ist um 18:00 Uhr.

Das abschließende Heimspiel der Gruppenphase gegen Irland am 14. November wird erneut in Linz ausgetragen.

Tickets für die beiden Spiele im September gibt es ab dem 3. Juni um 14:00 Uhr unter www.oefb.at/tickets.

Auswärts wird auch gespielt: Am 1. Oktober gegen Irland, am 4. Oktober gegen den Kosovo und am 17. November gegen Israel.

Über die Nations League erhalten einige Teams eine zusätzliche Möglichkeit, Startplätze für die EURO 2028 zu erhalten. Sie wird die letzte im gewohnten Format sein, die UEFA hat zuletzt Änderungen im Modus der Nations League kommuniziert.