ÖFB: Drei Spieler trainieren nicht mit dem Team

Das ÖFB-Team stand am Freitag im Harder Stadium im College von Santa Barbara wieder auf dem Trainingsplatz.

Am Donnerstag hatten Marko Arnautovic und Co. einen freien Tag genossen.

Ohne Alaba und Schöpf

Nicht am Mannschaftstraining teilnehmen konnten David Alaba und Alessandro Schöpf. "Belastungssteuerung", heißt es in solchen Fällen vom ÖFB immer.

Alaba wurde beim 3:1-Auftaktsieg gegen Jordanien bekanntlich nach einer Stunde ausgewechselt, weil ein Muskel "zugemacht" hatte.

Posch noch ohne Schiene

Ebenfalls nur individuell trainierte Stefan Posch.

Der Steirer hat beim WM-Start einen Kieferbruch erlitten. Die Spezialschiene soll am Freitag-Nachmittag im Teamquartier eintreffen.

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