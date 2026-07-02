Insights: Die Käsekrainer fehlen

Heute, am Spieltag des WM-Sechzehntelfinales gegen Spanien, ist es anders als sonst.

Das Frühstück ist eher ein Brunch, müssen die ÖFB-Kicker doch schon um 12 Uhr zu Mittag am Platz stehen.

Frühaufsteher und Langschläfer

Normalerweise geht es in der Früh viel lockerer zu. Es gibt keine fixe Zeit für ein Frühstück, sondern einen Zwei-Stunden-Slot – jeder kann kommen, wann er will.

Die Familienväter mit kleinen Kindern sind es von daheim gewohnt, früh aufzustehen, sind also auch beim Frühstück für gewöhnlich die ersten. Alexander Schlager etwa. Auch Sportdirektor Peter Schöttel zählt zu den Frühaufstehern, Marko Arnautovic hingegen so gar nicht.

Die Grampelhubers

Vor allem Eier – in jeglicher Zubereitungsform – sind beliebt, auch Avocados gibt es zuhauf.

Haubenkoch Fritz Grampelhuber, der rund um die Spieltage von seinem Bruder Tamino unterstützt wird, sorgt dafür, dass es den ÖFB-Kickern am Teller an nichts fehlt.

Die Käsekrainer durften nicht mit

Zumindest an fast nichts. Die berühmten und beliebten Gams-Käsekrainer haben es nicht in die USA geschafft. Die Einfuhr von Fleisch ist schwer bzw. praktisch unmöglich.

Also musste sich der Koch auf das verlassen, was er vor Ort bekam. In Zusammenarbeit mit dem Ritz-Carlton, das ÖFB-Basecamp, ließ die Fleisch- und Fisch-Qualität aber keine Wünsche offen.

Wer was gerne isst

Und so kamen wieder die – vor allem bei Marcel Sabitzer sehr beliebten – Chicken Wings auf den Tisch, Christoph Baumgartner steht auf Kalbsbackerl, Marko Arnautovic auf Fleischlaberl. Und alle lieben den Kaiserschmarrn.

Auch die Nutella-Palatschinken rund um die Spieltage lassen Spielerherzen höher schlagen.

Es muss gebacken werden

Doch Grampelhuber kocht nicht nur, er bäckt auch. Nämlich an Geburtstagen. Und die waren während der Vorbereitung und des Turniers alles andere als selten.

Patrick Wimmer und David Alaba haben schon gefeiert, Ralf Rangnick auch. Aus dem Betreuerteam durften sich Assistenz-Coach Onur Cinel, Sportwissenschaftler Gerhard Zallinger und Fitnesscoach Martin Hämmerle hochleben lassen.

Wer noch hofft

Grampelhuber bäckt einen Kuchen, ganz nach Geschmack des Geburtstagskinds.

Ganz nach dem Geschmack der ganzen Nation wäre es, wenn auch Philipp Lienhart (11.7.), Phyiotherapeut Klaus Maierstein (12.7.) und Teammanager Mario Margreiter (14.7.) ihre Geburtstage noch im Kreis des ÖFB-Teams feiern dürften…