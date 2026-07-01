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NEWS
Bitter! ÖFB muss gegen Spanien auf Mwene verzichten
Der Außenverteidiger laboriert an einer Muskelverletzung und fällt damit aus.
Ausfall beim ÖFB-Team!
Teamchef Ralf Rangnick muss im Sechzehntelfinale gegen Europameister Spanien auf Phillipp Mwene verzichten. Ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>
Der Außenverteidiger hat sich eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen und fällt damit aus.
Wer Mwene gegen die Spanier ersetzen wird, ist noch offen. Logische Alternativen sind Backup Alexander Prass und Allrounder Konrad Laimer.